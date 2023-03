Video: evitó una estafa telefónica con sus desopilantes respuestas

El joven le confirmó que sí sin darse cuenta que se estaba expresando de una manera incorrecta y mucho menos que su posible víctima se había dado cuenta de su maniobra. Cuando le pidió que le informe si el código "le había caído", Leandro aprovechó para reirse aún más. "Si cayó pero me pegó en a cabeza. Me golpeó y me hizo un chichón". Finalmente, estafador le cortó el telefóno. "Pero qué hago con este golpe. ¿Me dirijo a una sala de emergencia?.