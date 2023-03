Martín Cirio fingió su muerte y fue criticado duramente en redes sociales

Muy molesto por que su idea no resultó cómo él esperaba se descargó en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 880 mil seguidores. "¿Qué están haciendo? No es hoy. Ay Dios. Una instrucción que les doy y la hacen mal. No es ahora. Vean bien el video", aseguró, molesto con sus seguidores.