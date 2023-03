Elecciones 2023: el PRO inscribió un frente, pero solo pujará intendencias y cargos legislativos

Consideró que sería un fracaso rotundo que la coalición que llevó al Gobierno a Mauricio Macri en 2015 no logre acordar una sola fórmula en Tucumán para los cargos de gobernador y de vicegobernador en la elección del 14 de mayo. “No concibo qe exista chance alguna de que Juntos por el Cambio vaya quebrado. Ningún candidato y ningún partido en forma individual es más importante que Juntos por el Cambio como unidad. Me parece increíble que fuerzas políticas que están a pocos meses de sentar un presidente de la Nación no puedan darles a los tucumanos la posibilidad de que se suban esa ola de cambio que existe en el país”, añadió.