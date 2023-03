Ricardo Bussi: “estoy a favor de la portación libre y legal de las armas”

“Estamos a favor de la portación libre y legal de armas”, lanzó el legislador Ricardo Bussi, quien ratificó que el nodo central de su campaña electoral para gobernador será la lucha contra la inseguridad en Tucumán. “La inseguridad está golpeando muy fuerte y es el principal motivo de preocupación de los tucumanos. Ellos (por el Gobierno) anunciaron la creación de una cárcel en Benjamín Paz, pero no tiene ni un ladrillo todavía. Es un proyecto como otros tantos. Los grandes anuncios quedan en eso y el Estado se desentiende de lo que le pasa a la gente; por eso los tucumanos tienen miedo de salir a la calle, de ir a la escuela, de tomarse el colectivo. Esto no puede seguir así”, justificó el presidente de Fuerza Republicana y referente local de Javier Milei. A modo de respuesta, según Bussi, debe discutirse la posibilidad de que la gente esté armada. “Hay que avanzar en la posibilidad de que los vecinos vuelvan a armarse, porque han sido engañados muchas veces con programas de desarme y la delincuencia ha avanzado. Lo que proponemos es hacer un golpe de timón y tender a que haya libre y legal portación de armas”, planteó. Para que esto ocurra, debe modificarse la legislación nacional vinculada al uso de armas de fuego en manos de civiles. “Lo que ocurre es que el Estado no te cuida, entonces tiene derecho la gente de poder armarse para cuidarse. Si el Estado no cumple con sus obligaciones alguien las tiene que cumplir. No puede ser que mientras el Estado mire para otro lado, nosotros estemos desarmados a expensas del delito y con la posibilidad cierta de sufrir una pérdida irreparable”, enfatizó en diálogo con Antena 8