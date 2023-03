Piden cambiar la mirada sobre la obesidad y su manejo

La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una cantidad anormal o excesiva de grasa acumulada que presenta un riesgo para la salud de la persona. “Me gusta mi cuerpo y cómo me veo ante el espejo; aun así, me cuesta subir al colectivo y me duelen las rodillas, lo que es bastante molesto. Además, me preocupan mis problemas respiratorios y mi mayor riesgo de enfermar del corazón”. Esta afirmación surge de personas que viven con obesidad y es parte de una campaña de concientización @laSaludeselModelo, en el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora hoy. La campaña se orienta a remarcar que este es un problema de salud, no un tema meramente estético.