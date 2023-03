Dimes y diretes: Disputas por la "lista del jaldismo" y un posteo sobre clientelismo

"Ser talitense no es fácil, porque pasan los años, siguen las mismas caras, pero no tenemos calles pavimentadas, no tenemos cloacas, no tenemos viviendas, hay falta de agua potable, no tenemos seguridad. Por eso quiero ser Intendente, porque creo que de a poco podemos cambiar todas estas cosas que padecemos día a día. Tenemos que creer y volver a soñar, este es el momento de un Tucumán mejor", indicó Ibarra.