Florencia Lattanzio reveló el castigo de Romina Uhrig en Gran Hermano: “te da menos comida”

Qué dijo Florencia, la hermana de Camila de Gran Hermano, sobre Romina Uhrig

En el programa de Ángel de Brito, Florencia reveló los motivos por los que la exdiputada no le cae bien. “No me la fumo porque hizo esos comentarios delante mío. ¡Disimulá! Saben que se ve todo. Mínimo hacelo delante mío. No fue el único comentario que hubo. Le ha dicho enfermita. Decía ‘parece un nene que tiene problemas’. No va. Desubicadísima”, lanzó.