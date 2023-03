El Cadillal: vecinos del embalse están sin agua y sin noticias de las obras en la presa

Gabriela Barros vive en un barrio ubicado al sur del arco de control policial que se encuentra sobre la ruta 347. Coincide con Hugo en que, en su zona, las autoridades no difundieron “ninguna información” en relación a las obras ni a la provisión de agua. “En El Cadillal el 80% de la población no tiene agua, tenemos que comprarla”, comenta. Su sistema para abastecerse se basa en una cisterna que deben llenar para contar con el recurso. “El lugar de donde sale el agua para todo Tucumán no tiene agua para sus pobladores, es ilógico”, reclama Barros.