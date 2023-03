Alberto Fernández: un discurso con guiños y con "palos" hacia Cristina Kirchner

Pero no todas fueron flores hacia la ex presidenta. El Presidente también le facturó algunas críticas al kirchnerismo duro. “En este tiempo escuché cómo una y otra vez criticaban mi moderación. Pero con esa moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el (Fondo Monerario Internacional) FMI le había impuesto al Gobierno que me precedió”, dijo. El más feroz crítico del mandatario, el diputado Máximo Kirchner, no estaba en el recinto. “Con esa moderación fui quien puso el pecho a la pandemia, y quien terminó de levantar hospitales que a mi llegada alguna gobernadora consideraba innecesarios”, asestó, en alusión a la ex mandataria de Buenos Aires, la actual diputada María Eugenia Vidal.