Cambios en el Lollapalooza: qué banda canceló su show y cómo queda la grilla

En las últimas horas hubo novedades acerca del line up del Lollapalooza. Blink-182 finalmente no formara parte del festival. La banda estadounidense de pop punk debió cancelar sus presentaciones en vivo debido a que el baterista Travis Barker se sometió a una cirugía en una de sus manos. En su reemplazo, se presentará la banda de rap rock alternativo, Twenty One Pilots. Su actuación está confirmada en el sitio web oficial del festival.