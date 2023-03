Gran Hermano: qué familiar ganó el liderazgo y cómo sigue el camino a la final

Rodo no lo dudó y de inmediato le dijo a los jugadores que se quedaría unos días más, pero para Valentina la decisión fue más difícil. En un diálogo con Marcos, la joven le manifestó que se quedaría si él quería y si no entorpecía su juego. Él optó por no presionarla y dejarla libre para decidir. Finalmente, la salteña radicada en Francia optó por permanecer en la casa cinco días más.