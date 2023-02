Todo un hito: el hospital Padilla alcanzó los 200 trasplantes renales

En cuanto al factor humano y solidario que conllevan los trasplantes, Villavicencio manifestó que, si bien todo el equipo festeja el hecho de haber llegado a realizar 200 trasplantes, hay que recalcar que sin donación no hay trasplante: “Si Tucumán no hubiera desarrollado programas de donación y la gente no acompañara este proceso, no habría órganos disponibles para que muchas personas que están enfermas mejoren o salven sus vidas, por eso estamos siempre agradecido a la donación, a la vez que recalcamos que el Hospital Padilla es líder en materia de donación en Argentina, por eso se dan estos resultados, porque durante muchos años el Padilla fue el número uno en donantes por institución y se ubica siempre en la vanguardia de lo que es donación a nivel país, como referentes en donación”.