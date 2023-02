Interna de Juntos por el Cambio: Vidal aseguró que no sería candidata si Macri se presenta

“Si me lanzo como candidata, por supuesto que sí. Yo todavía no me lancé. Ya dije que contra Macri no compito si decide ser candidato; si yo decido ser candidata y finalmente me lanzo, contra (Horacio Rodríguez) Larreta y contra Patricia (Bullrich), sí”, afirmó Vidal, en diálogo con La Nación +.