Tenis: Magia en Las Lomitas

Es ese entorno que le gustó a Calleri el que sorprende a los tenistas. Por ejemplo, la cancha principal tiene sombra casi siempre porque los árboles la cubren en un buen porcentaje. Después, ni hablar de los elogios que recibe Yerba Buena, la “Ciudad Jardín”, porque, con la montaña de fondo, brinda una postal especial que muchos no gozan en sus ciudades. En esa particular cancha, un duelo argentino es el que abrirá el día. El primero de los 32 partidos será de damas entre Jazmín Ortenzi y Guillermina Naya. Finalmente, tras recibir una invitación especial, Thiago Tirante, quedó como el máximo favorito. El platense no tuvo un buen comienzo de temporada: optó por probar suerte en las clasificaciones del Abierto de Australia y los ATP de Córdoba y Buenos Aires, pero no entró. En el circuito challenger, el nivel inmediato superior al torneo yerbabuenense, jugó dos torneos y perdió en primera ronda. En Tucumán, de seguro, querrá ganar la mayor cantidad de partidos para tener más ritmo. Su debut será mañana, al igual que el de la española Rosa Vicens Mas, la número uno, que hace pocas horas fue subcampeona de la “SMT Cup”. Tanto Genaro Olivieri y Solana Sierra, los ganadores en los certámenes del parque 9 de Julio, jugarán mañana.