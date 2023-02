Juan Luis Véliz: “Sánchez y Caponio pertenecen a fuerzas políticas que desfinanciaron la Educación”

Y añadió: "que sepan que la docencia no come vidrio. Ambos pertenecen a fuerzas políticas que desfinanciaron la Educación y ajustaron al salario docente. Quisieramos verlos a ellos viviendo con el sueldo de una maestra antes de hablarnos de Educación. El acuerdo que firmó Hugo Brito con el gobierno es un acuerdo traidor, que deja el salario por debajo de la línea de pobreza, que además viola el mandato de las asambleas zonales y el estatuo gremial. Por eso desde la asamblea de docentes independientes estamos impulsando el no inicio de clases para el próximo miércoles. Llamamos a toda la docencia a movilizar este lunes a las 19h a la Plaza Independencia para discutir los pasos a seguir para repudiar este acuerdo”.