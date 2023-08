¿La programación dejó de ser el trabajo del futuro?

¿Quién no se ha encontrado una oferta para estudiar programación? ¿Quién no ha leído sobre las millones de ofertas laborales en este campo? ¿Quién no se ha arrepentido de su profesión elegida al ver los salarios en dólares? Lo cierto es que de un tiempo a esta parte se escucha menos sobre esta carrera, que supo ser de las más codiciadas. ¿Todavía lo es? Sí. Y es probable que lo que pasa es que ya la tenemos naturalizada. Las últimas inscripciones realizadas en la Universidad Tecnológica de Tucumán (UTN) lo responden: para este ciclo lectivo se cumplió con el cupo de 500 en sólo dos horas. Con los años -cuenta a LA GACETA el ingeniero Claudio Fernández, director de la carrera- tuvieron que ampliar de tres comisiones a once en la capital, y se abrieron dos más en Concepción. “Ha habido un crecimiento exponencial en la carrera. Es necesario analizar el fenómeno antropológicamente. Está bien claro que esto surge con el uso de las API (interfaz de programación de aplicaciones) durante y después de la pandemia. Eso abrió un panorama que puso alerta a las empresas sobre el futuro; y muchos se volcaron a las apps, a las webs. Así se generó este boom; pero esto crea dos posiciones en los estudiantes: están los que tienen vocaciones verdaderas y los que quieren ganar en dólares, estando de ojotas en casa”, resume. Lo que pasa hoy -advierte- es una desaceleración del fenómeno.