Obra reunida de Paulina Vinderman

Mirada poética

Cuando comencé la lectura de este libro pensé, si tuviese que hablar de la obra de Vinderman, lo primero que haría es destacar su vida, que fluye entregada a la poesía, la lírica infinita que se rubrica en esta obra con patente propia. Si tuviese que hablar de Paulina no dejaría hablar a mi corazón, no permitiría que las emociones empañen la objetividad. Si tuviese que hablar, como ya estoy haciéndolo, lo primero que diría es lo obvio, lo que predomina sin enunciarse, eso que nadie puede negar. Ella hace de cada objeto, vivencia, situación, pensamiento, un poema. Ella mira a través de la poesía y su arduo trabajo no hace más que confirmarlo. Como señala, su obra no es más que un lenguaje encantado para un mundo desencantado.