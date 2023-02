Cartas de lectores: ómnibus a barrio Marti Coll

Hace 15 años vivo en la zona Sur de Yerba Buena, Bº Martí Coll, y hace 15 años sufro, al igual que el resto de los vecinos usuarios de la línea 102, el desinterés por parte de los empresarios de transporte. Al barrio (y al resto de la zona hacia el oeste) solo entran los coches que hacen el recorrido denominado “Los Pinos”, quienes antes de la pandemia circulaban cada 45 min (con suerte) y con servicio hasta la 00 hora aproximadamente. Desde 2020 y hasta la fecha (mucho peor ahora que estamos en vacaciones) redujeron sus frecuencias y por ende los coches que hacen ese recorrido (hoy solo hay un coche). Al día de hoy solo pasa un colectivo recorrido Los Pinos cada dos horas. Reitero cada dos horas y el ultimo va del centro a Yerba Buena a las 17.30 y no hay más. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer los usuarios? Caminar ocho, 10 o 12 cuadras para llegar a la avenida Aconquija para tomar “el primero que llega” para cumplir con los horarios laborales, escolares; y ni hablar si tenemos una urgencia. Igual a la vuelta, tomar “el primero que llega” y caminar desde la avenida a nuestras casas. Eso ni hablar de que para hacer ese recorrido pagamos $104, siendo que otras líneas cobran $84 por los mismos km. Creo que las autoridades municipales deberían tener en cuenta que este es un servicio público y masivo que brinda el Estado a la gente, es decir mediante la concesión de su explotación a una empresa privada. Por esto considero que primero se debería mejorar dicho servicio indefectiblemente, al menos a lo que era antes de 2020 (que ya dejaba mucho que desear); y segundo, la Municipalidad debería hacer evaluaciones periódicas de la ejecución del servicio, ya que seguramente cambiarán de actitud dos semanas después y volverán a lo mismo. En este último punto pienso que sería de mucha utilidad para todos/as que antes de renovar una concesión tan importante y que afecta diariamente a muchísima gente, o como medida de evaluación anual del servicio, se planifique una encuesta de calidad y se realice a quienes realmente usan el servicio, los ciudadanos de a pie. Es muy fácil para renovar la concesión de un servicio público masivo por parte de funcionarios que no usan el colectivo; o peor aún, de muchos que no lo usaron jamás.