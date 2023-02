¿Qué pasa con la salud del Papa Francisco?

“Debería leer todo esto, de lo que tienen la traducción en sus manos. Pero no puedo leer porque estoy enfermo: tengo un resfriado que no me deja hablar”, dijo el Papa al recibir este jueves a los jóvenes sacerdotes y monjes de las Iglesias ortodoxas orientales. Y lo mismo ocurrió al recibir también a una delegación de la sociedad Max Planck. La audiencia que sí debió ser cancelada fue con los miembros de la Federación Cristiana de Jóvenes YMCA.