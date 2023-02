Volodimir Zelensky aseguró que Ucrania "triunfará" ante el terror ruso

En este sentido, indicó que "no es una cuestión que pueda alargarse décadas" sino que podría producirse "rápido". "Rusia se verá obligada a salir pronto, si no esto llevará rápidamente al colapso del régimen. No tienen otra solución. Los rusos tienen la oportunidad de salir de forma calma de esta situación que ellos mismos han creado", completó.