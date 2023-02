Santi Maratea quiere que Marcos de Gran Hermano siga su legado de colectas solidarias

Para concluir, Maratea añadió: “todo lo que hago me representa muchísimo. Desde que tengo 12 años que digo que quiero tener una fundación que sea más grande que Google. Amo a la Argentina, amo ser argentino y amo pensar en ideas que ayuden a mi país. Si digo que voy a frenar con algo no es porque me dejó de interesar, es para que el ritmo no me coma y para darle lugar a otra cosa y evolucionar”.