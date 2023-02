Las 10 respuestas de la inteligencia artificial sobre las elecciones en Tucumán

-En Tucumán, el gobernador es elegido por mayoría simple, es decir, el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos en la elección será elegido gobernador, sin importar si alcanza o no el 50% de los votos. Por lo tanto, no hay un número mínimo de votos necesarios para ser elegido gobernador, sino que todo dependerá del número total de votos emitidos y la cantidad de votos que reciba cada candidato en particular.