Roberto Sánchez negó que Gerardo Morales lo haya instado a bajar su candidatura

"No, en ningún momento él me habló (para esto). Hablamos permanentemente, pero esos son trascendidos, y sí es cierto que se escuchó en algún momento este fin de semana; pero lo concreto es que la Convención provincial de mi partido, por unanimidad, me proclamó como candidato (a gobernador) de la UCR, y también (dispuso) la autorización para formar frentes", aseveró el titular del radicalismo tucumano en una entrevista con "Buen Día", el matutino de LG Play.