Tenso cruce entre el larretismo y Patricia Bullrich por el uso de las taser

Durante una entrevista en el programa “La cruda verdad” (A24), la titular del PRO afirmó: “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”. “Hay un fallo de la Corte que autoriza a usar las Taser. En vez de pedir tanto permiso al Gobierno, que te dice siempre que no a propósito, le diría a Horacio: tomá la decisión”, agregó.