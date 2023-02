Cartas de lectores: representante del pueblo

Tengo más de 76 años y soy jubilado estatal (no de estamentos privilegiados de la administración pública de la provincia de Tucumán, luego de haber aportado durante más de 37 años) y he leído que un diputado que representa a todo el pueblo de Tucumán, no solamente a un sector del cual era o es todavía dirigente, apoya el paro bancario del 23 de este mes en todo el país, destacando que a pesar que la paritaria de los bancarios alcanzó en el 2020 más de del 94 %, y aun cuando no han pasado dos meses del 2023, ya resuelve o apoya un paro bancario con las consecuencias que depara para los otros jubilados, que recién recibimos por parte de Massa que nuestro aumento en marzo va a ser del 17 %.