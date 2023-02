Quién es Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio que ingresó a Gran Hermano

Este lunes también ingresaron Walter Fabián, el primo de Romina Uhrig; Rodolfo, el papá de Nacho Castañares; Gladys, la mamá de Lucila Villar; y Florencia, la hermana gemela de Camila Lattanzio. Luego de presentarlos, el conductor les recordó a todos: “No se me dispersen ahora. Entró gente que ustedes aman. No los expongan. Se lo digo a los dos: a los que están adentro y los que vinieron de afuera. Una jugada en falso que Gran Hermano detecte y evalúe como infracción, al jugador lo manda a placa. Y a las visitas, las eyecta de la casa. No pregunten cosas que quieran saber. Les recomiendo que no hablen mucho del afuera y serán advertidos”.