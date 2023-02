Madeleine McCann: el caso que intriga al mundo y que Netflix mostró en un documental

La desaparición de Madeleine McCann reúne diversas entrevistas con más de 40 colaboradores según Deadline, pero Kate y Gerry McCann no están entre ellos. Como dijo el portavoz de la familia, Clarence Mitchell, al mismo medio de comunicación, ellos optaron por no participar al considerar que no creen que el documental ayudaría en la búsqueda de su hija. “Kate y Gerry y su familia y amigos más cercanos fueron abordados hace algunos meses para participar en el documental”, dijo Mitchell. “Ellos no lo pidieron y no ven cómo esto ayudaría en la búsqueda de Maddie en un nivel práctico, por lo que optaron por no participar”.