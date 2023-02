Por el atraso en los precios y una deuda de seis meses está en riesgo la distribución de garrafas

Para asegurar que los hogares de bajos recursos (que residen en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución) puedan acceder a precios diferenciales de garrafas, el Gobierno dispuso, mediante el Programa Hogar, subsidiar a los consumidores, mientras que a los fraccionadores y al resto de la cadena industrial, se los compensa con una Asistencia Económica Transitoria (AET), establecida por la Resolución N° 809. Pero esto último no se cumple desde hace meses y hay empresas que desde abril de 2022 no perciben esos fondos.