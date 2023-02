Blas Cinalli: de cuánto sería la cifra millonaria que cobraría su nuevo abogado

Previo al inicio del juicio y en diálogo con Forbes Argentina, Pierri evitó hablar de cifras, pero reveló que había recibido consultas para ser quien llevará adelante la defensa. “Es un caso de 8 personas imputadas que en el mejor de los casos algunos recibirán perpetua y otras condenas menores. Hay una logística para el equipo de abogados, pero no es nada que un estudio especializado no pueda llevar a cabo. Ir a Dolores no importa tanto porque son dos semanas de juicio oral y luego se define. En nuestro caso, se dispondría de algunos abogados y el resto del estudio seguiría con su trabajo”, afirmó el letrado; quien además, quien maneja casos de alta relevancia en la Argentina como, por ejemplo, las acusaciones contra Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, por estafas.