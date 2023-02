La Municipalidad de Bella Vista incorporó propiedades por unos $ 480 millones en siete años

Dentro de ese contexto, la Municipalidad adquirió una propiedad de tres hectáreas, a la sucesión Francisco Valor, donde funciona la granja demostrativa. En 2018 el municipio pagó 300 mil pesos y hoy esa propiedad está valuada en unos 10 millones de pesos. Allí se construyó y se puso en funcionamiento uno de los seis pozos de agua instalados en la gestión de Salazar para el abastecimiento no sólo de la finca sino también para familias de la zona que no contaban con ese servicio hasta entonces. La granja demostrativa es un modelo para la visita de establecimientos escolares y para el desarrollo de actividades productivas de emprendedores. “La granja nació para que los pequeños productores de la zona aprendan a diversificar su producción, desde la cría de cerdos, ovejas, cabritos hasta distintos tipos de agricultura como choclo, zapallos pero también la piscicultura. No sólo para el cultivo de caña de azúcar. Con esto demostramos que en poca extensión de tierra se pueden hacer muchas cosas”, dijo el intendente Sebastián Salazar.