El INADI citará a Pichetto por sus dichos sobre la condición sexual de Mazzina

Pichetto señaló este sábado, cuando el tema ya era tendencia en redes, que "ante la tergiversación de mis dichos en un programa televisivo, quiero aclarar que mi intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen", pero esas explicaciones no convencieron a Pena, que destacó "hay límites que no podemos cruzar". Fue entonces cuando la reemplazante de Victoria Donda informó que convocaría al ex senador peronista al INADI para esa charla sobre "las implicancias nocivos de estereotipos en los debates públicos".