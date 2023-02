Básquet: Palazzo quiere dejar su huella en EEUU

“Desde que era chico siempre quise irme a Estados Unidos, me preparé para eso desde los 12 años. Iba a un colegio bilingüe en doble turno -el Nueva Concepción- y para entrenarme las horas necesarias para el alto rendimiento tenía que ir al gimnasio a las cinco de la mañana. Después de clases me retiraban mis papás y me iba a practicar al club”, relata.