Cartas de lectores: Publicidad política

La publicidad política, al menos en nuestra ciudad, denota tres características negativas: despreocupación por los problemas de la comunidad, engaños y despilfarro del erario. Lo primero está referido a las gigantografías sobre la construcción de una megacárcel en donde aparece el nombre del Gobernador, quien se supone que es vicegobernador “encargado de la gobernación”, pues quien fue elegido como tal, funge, en estos momentos, como jefe de Gabinete en Buenos Aires. Muestra una preocupación por aumento de delincuentes y no, precisamente la forma de reducir el delito. “Por cada escuela abierta, se cerrará una cárcel, decían los griegos hace 25 siglos. Esa publicidad muestra una clara incongruencia: hay más policías, pero aumentan los delincuentes para los que se necesitan más edificios donde albergarlos, alimentándolos con los impuestos de las víctimas. El segundo aspecto negativo se refiriere al “pasaje gratuito de los jubilados”. En países con autoridades las personas con 70 años o más de vida pueden viajar libremente en los vehículos de transporte público ante la mirada del conductor, quien identifica al usuario por sus canas o arrugas faciales. En esos lugares no es necesario efectuar tramitaciones porque hay un tácito respeto por los mayores de edad a quienes se considera “monumentos vivientes”. En el caso de Tucumán los que trabajan pagan los pasajes del jubilado por medio de los impuestos pues no es creíble que los empresarios transportistas “alegremente” brinden ese servicio. De ser así a ellos hay que agradecer y no al Gobierno, que se irroga la magnanimidad. El tercer rubro negativo se refiere al gasto publicitario en favor de una persona, usando los impuestos que pagan los trabajadores para mejor educación, salud y viabilidad. Son varios millones de pesos que se despilfarran descuidando planes y programas a favor de la educación, la salud, mejoramiento de vías, dotación de agua potable a todos los habitantes de la provincia, atención la infancia, que se halla cada vez más desprotegida, convirtiéndose en el “caldo de cultivo” del escalofriante índice de delincuencia que está reduciendo gravemente la seguridad de los tucumanos. Homicidios, atracos y robos a cualquier hora y lugar son constantes y en aumento permanente. Profesores y estudiantes de las facultades de psicología, filosofía, sociología y abogacía tienen un extraordinario, así como abundante, material de estudios e investigación sobre esta problemática que agobia a los hogares tucumanos sin distinción de edad, credo y economía. Es probable que los avisos publicitarios en radio televisión y cibernética aumenten en función de las próximas elecciones para favorecer a los que no escatiman esfuerzo de apoderarse de los dineros del pueblo para “encumbrarse” como los próximos salvadores de las problemáticas de los ciudadanos, quienes, incluso, no pueden caminar por falta o deterioro de veredas en toda la ciudad.