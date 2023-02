Un joven tucumano militó en el espacio de Milei, criticó el "verticalismo" y denunció amenazas

"En mi caso, tengo mucho control de mi ánimo y no me gustaría victimizarme; siento que a mí no me afecta. Pero hay chicos de 18 o 19 años a los que sí les impacta que los estén insultando por horas y horas en una red social. Hay una horda de trolls que apunta a una persona o a un grupo reducido; le revisan la vida y un montón de cosas", objetó.