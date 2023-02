¿Meritocracia? No, llevar 16 previas o, ya mayor, ser ministro o legislador electo sin saber quién eres. ¿En cuatro meses bajar la inflación a 30% anual, cuando a Frondizi, diploma de honor en Derecho, UBA, 12 veces preso, le llevó cuatro años bajarla de 100 a 11 % (¡4 años!) y así logró que 30% de empleados estatales pasen al sector privado. Gremios y militares lo enviaron preso a la Isla Martín García. “El que no sabe historia no hace camino” ( “Juvenilia”, M. Cané, 1882).