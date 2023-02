Por qué las mujeres rusas vienen a parir a Argentina

Para venir los rusos no necesitan visa, extender los 90 días como turista u obtener la residencia no es difícil para casi nadie. Ser ruso, en cambio, incluso antes de que las tropas invadieran Ucrania, "habilitaba" eso en unos 80 países. Hoy ya se les dificulta mucho circular por Europa y no pueden entrar al país que gobierna Joe Biden.