Una diseñadora crea la figuritas de los jugadores faltantes para álbum de Qatar 2022

A casi dos meses de la consagración mundial de la selección argentina en Qatar 2022, la emoción y la euforia aún no termina, y no es para menos. Una curiosidad del reciente evento mundialista fue que muchos jugadores argentinos, que luego se consagraron campeones, no estuvieron en el álbum oficial de figuritas, un clásico de todos los mundiales. Ante esto, una joven diseñadora decidió recrear las estampitas para que ningún integrante de la “Scaloneta” se quedara afuera. Las mismas se pueden descargar, imprimir y archivar para siempre.