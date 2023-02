Polémica con Jaldo: “Que se dedique a gobernar mejor”, dijo Ocaranza

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Ocaranza, desmintió al tranqueño. “Alfaro no se bajó de nada. Parece que Jaldo no camina las calles de Tucumán y no ve los carteles que hace dos días se instalaron, donde queda de manifiesto la voluntad que tiene (el intendente de ser candidato a gobernador)”, indicó el funcionario alfarista.