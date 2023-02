Levantar cabeza y mejorar, el objetivo de Atlético Tucumán tras la caída ante Talleres

El “decano” tuvo la iniciativa y manejó los tiempos del partido con Boca y con Talleres; pero esa presión ejercida, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, no se pudo traducir en el resultado y las piernas no aguantaron la intensidad por más de 15 o 20 minutos. De hecho, en el debut de local tuvo las mejores situaciones en el inicio del partido. Pero no las concretó. “Después de algunos minutos perdimos esa dinámica agresiva y en los últimos metros no estuvimos del todo finos. Eso hay que reconocerlo. Perdimos un partido que nos duele, pero vamos a ir adelante tratando de cambiar”, agregó “Pusi”.