Chahla: "Quiero una Municipalidad en donde yo dé el ejemplo"

"La idea es trabajar a la par de ellas para dar respuesta a cada una de las problemáticas planteadas, que no son menores. Las mujeres somos quienes cuidamos y organizamos el hogar y el trabajo", dijo la ex ministra de Salud y garantizó a los trabajadores la estabilidad laboral y el cumplimiento de sus derechos adquiridos: “Quiero sumarles tranquilidad. Los cambian de lugar, sus hijos no pueden sucederlos en un puesto de trabajo y no cuentan en su mayoría con elementos de trabajo".