Cartas de lectores: Nepotismo/Democracia

Si bien en editorial del 10/01 en general se toman como referencia casos del oficialismo, culmina la idea con: “para la designación de candidatos, estas estructuras (partidos políticos) no tienen participación alguna”; aludiendo al Art. 43 de la Carta Magna provincial. Esa idea, sin embargo, es evidente que se replica en otros partidos que no son el peronismo. Este es un momento de inflexión en nuestra historia como provincia; y justamente sería más que productivo para las nuevas generaciones establecer las bases para que en futuras elecciones, sea evidente la lucha por la recuperación (?), o, en su defecto, reinvención de la democracia aplicada a la “ competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos” Art.43). A nivel provincial se prevén mecanismos para definir candidatos a gobernador por la coalición JxC. Sería saludable que las nuevas generaciones y los desencantados de la política, o los desorientados, puedan ser observadores/ partícipes de una muestra de democratización. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de decisiones entre las sombras y unos pocos privilegiados. La C N en el Art.38... los partidos políticos “son instituciones fundamentales del sistema democrático”. Sí es momento de recambio generacional, pero también de recuperar el contrato social con la democracia y la participación activa de la mayoría. Que algunos partidos políticos lo olvidaron. Es momento de recuperación, acción, compromiso y exigencia a quienes nos representan en las distintas líneas políticas. Como dijo Barack Obama: “el papel del ciudadano en democracia no acaba con el voto”.