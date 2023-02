Caso Lucio Dupuy: una de las condenadas pidió someterse a una terapia hormonal masculinizante

No es el único tratamiento al que se sometería Abigail Páez. La imputada ya había empezado con un tratamiento psicológico en la prisión de Santa Rosa pero decidió interrumpirlo porque tenía “miedo de que se filtrara” lo que hablaba en las sesiones. Ahora, aseguran fuentes de la prisión, llora todo el día. Pero no por su responsabilidad en el asesinato de Lucio sino porque no está bien psicológicamente y se mostró con ganas de retomar la terapia.