Boris Johnson reveló que Putin lo amenazó con lanzar misiles

En el documental, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky cuenta cómo se molestó con la actitud de los occidentales entonces. “Si ustedes saben que mañana Rusia invadirá a Ucrania, ¿por qué no me ofrecen hoy lo necesario para detenerlo? Si no pueden, entonces deténgalo ustedes mismos”, dijo el líder de Kiev en esa oportunidad.