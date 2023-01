Cartas de lectores III: Ruta de la Muerte

El 31 de enero de 2004 en la ruta 34, la llamada ruta de la muerte murieron mi hija y mi yerno en un choque de frente contra un camión. El más común de los accidentes de esta ruta maldita que solo en lo que va de enero ya lleva más de 15 muertos. Miles de camiones y ómnibus que se cruzan a cada instante a menos de 1 m de distancia. Ni un pestañeo. Ahí está la muerte acariciándote. Ni hablar de adelantarse. Pasaron casi 20 años sin un cambio. No hay presupuesto para una autovía que conecte Rosario con el NOA. Nunca lo hubo. Solo palabras. Las Termas Tucumán frenada porque nadie puede ponerse de acuerdo en nada. Nación, provincia, municipio. Todo burocracia. Pero para las legislaturas llena de ñoquis que no producen nada, hay fastuosos presupuestos, en cada provincia. Y a nadie le interesa este tema. Ni una idea de cómo hacer crecer un país. Todo gasto político inútil. Para qué ser funcionario si nada importa. Pasarán 20 años más y otros 10.000 muertos . Y no le importa a nadie. Es problema de las familias y punto. Desde hace un mes, 8 canales siguen el juicio las 24 hs por la salvaje muerte de un joven. Pero los muertos en las rutas son diferentes. Ánonimos. A nadie le importa hasta que le toca. ¿Quien le hace juicio a los gobernantes inútiles? Y hoy recordé una frase de Churchill. “El problema de esta época es que los hombres no quieren ser útiles sino importantes “. Sigue vigente.