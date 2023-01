Mirtha Legrand decidió no quedarse con un regalo especial de Lionel Messi: qué es y cuáles son los motivos de la decisión

“Conseguí la camiseta de Messi autografiada, para rematar. Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’ y yo creí que me tomaban el pelo”, relató la conductora.