Máximo Kirchner: “Cristina nunca lo maltrató a Alberto”

Tras asegurar que hasta él mismo buscó articular el vínculo entre ambos dirigentes porque quería que las cosas salieran bien, deslizó el motivo por el que cree que se tornó difícil la relación entre ambos. “Aparecen personajes menores, sin ningún tipo de discusión política, formación, ni humildad, y ahí la cosa se empieza a empiojar a pesar de lo que trabajamos para que no sucediera. Había que cuidar el instrumento que se había creado para presentarse a elecciones y llevar adelante el gobierno, no puede ser que lo más importante sea qué tal quedás ante el público y qué se dice. De mí decían que me la pasaba jugando a la Play, pero para probar que no era cierto yo no fui al Obelisco y rompí una Play ante las masas”, comentó.