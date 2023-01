Facundo Arana intentó respaldar a la familia de Isabel Macedo, pero ella realizó desconcertantes declaraciones

Dlugi le preguntó, entonces, cómo tomó las declaraciones de Arana, y Macedo se anticipó: “No sé qué dijo. No escuché nada”. La conductora le contó, pero ella, incómoda, siguió: “No escuché, no escuché”. Y, ante la insistencia, aclaró: “No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios... Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro. Ese es el círculo en el que me quedo parada firme, yendo hacia donde quiero”.