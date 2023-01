Cartas de lectores III: Salud pública

En la visita de la ministra de Salud de la Nación para entregar ambulancias, su par provincial deparó alabanzas a la supuesta eficiencia del sistema sanitario tucumano. Lamentablemente, sus elogiosos conceptos chocan con una durísima realidad. Cursando la tercera semana de paro en los hospitales provinciales, debido a la medida gremial por la falta de respuestas a sus permanentes reclamos, la mitad de los tucumanos estamos sin atención médica. Seguramente el Gobernador y ningún dirigente del Gobierno, que gracias a los privilegios de la política gozan de la mejor cobertura de salud, nunca sabrán lo que es madrugar en cualquier época del año para conseguir uno de los pocos turnos disponibles para ser atendidos. Y muchas veces viajando como sea en el (también) pésimo transporte público que tenemos, para llegar desde los más lejanos puntos de la provincia. Y eso, si con suerte, no somos recibidos con un: “el doctor hoy no viene…”. Luego de la consulta, con fortuna podremos realizarnos estudios en el mismo hospital, con otro madrugón de por medio. De lo contrario, deberemos abonarlos onerosamente en algún centro privado. Y ahí, recién, quizás comencemos a solucionar nuestro problema. Preguntamos: ¿Sabe el Gobernador que atravesamos la peor crisis económica de la historia con un 50% de pobreza, 100 % de inflación anual y más de la mitad de la población económicamente activa trabajando en la informalidad y por ende sin obra social, y que el hospital público es el único lugar donde podemos ir a curarnos? ¿Sabe que una consulta médica particular está arriba de los 2.000 pesos y que la necesidad obliga a elegir entre comer o curarse? Cuando vemos que llueve dinero (literalmente) para los municipios “amigos”, ¿por qué no hay recursos para mejorar los míseros sueldos de la sanidad, que están a la altura de los miles de “ñoquis” cualunques de la provincia? ¿No recuerda que en plena pandemia pusieron su propia vida en riesgo para cuidar las de Uds. y las de todos, pagando un altísimo precio? Aprovechando que está en plena campaña para seguir en el lugar que ocupa queremos saber: ¿Así piensa atender la salud de los tucumanos los próximos cuatro años? Párrafo aparte para nuestro hospital de Monteros, que el año redondo es objeto de refacciones y ampliaciones, y que, sin embargo, durante todo el mes de enero no tuvo médico clínico y otras especialidades, porque el personal está gozando de sus (merecidas) vacaciones. Una vez más el mundo paralelo en el que viven nuestros gobernantes los desconecta de todas las penurias que son el pan nuestro de cada día en esta bendita provincia.