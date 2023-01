El oficialismo sabe de sus limitaciones pero confía en avanzar contra la Corte

Desde la vereda opositora, Alejandro Finocchiaro insistió con sus críticas al proceso impulsado por el oficialismo y sostuvo que en un “mundo ideal” sucedería que el kirchnerismo diga “nos equivocamos, esto es una estupidez; por qué no nos dedicamos a la ley de alquileres y a bajarle impuestos a las Pymes”. “Eso no va a pasar. Y lo que tampoco va a pasar es que nosotros seamos los chicos de los buenos modales, que dejen que el kirchnerismo se cargue a la República”, sostuvo. A diferencia de lo observado por Siley, para el legislador de JxC, sus pares oficialistas “no se retiraron cómodos” de la primera reunión de la comisión de Juicio Político. “Esta gente no quería que la comisión transcurriera entre cruces. Ellos querían instalar la idea de que es muy normal que en un país se juzgue a toda la Corte”, lanzó.