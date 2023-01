Atlético Tucumán se prepara para enfrentar a Boca: “Vamos a hacer nuestro juego”

El lateral por derecha llegó hace unos días al “Decano”, pero rápidamente se ganó la confianza del entrenador: el desgarro que sufrió Agustín Lagos la semana pasada le allanó el camino. “Yo estoy para jugar un partido completo, allá (Portugal) el campeonato no paró, estaba entrenándome. Cuando llegué aquí, a los dos días ya jugué un amistoso así que no siento que me vaya a costar sumar minutos”, señaló el ex Vélez. Si bien llegó en silencio, se perfila como el sucesor de Martín Garay, que no arregló la renovación con Atlético y se sumó a las filas de Tigre.